В Австрии полицейских собак обули в «кеды» для защиты от горячего асфальта в жару

ВЕНА, 1 августа. / ТАСС /. Служебные собаки кинологического подразделения полиции австрийской столицы стали носить специальную обувь для защиты лап от раскаленного асфальта в жаркую погоду. Об этом сообщили в Управлении полиции федеральной земли Вена.

Австрии с наступлением августа установилась традиционно знойная погода. Дневная температура достигает 36 градусов Цельсия в тени, и солнце в течение дня разогревает асфальт до предельных значений. Из-за этого животное может повредить или даже обжечь подушечки лап.

Как передает австрийская телерадиокомпания ORF, в жаркую погоду зоологи рекомендуют хозяевам обезопасить животных от последствий жары и, по возможности, надевать им защитную обувь. В связи с этим венская полиция позаботилась о своих служебных собаках и запаслась необходимыми собачьими «кедами» для защиты от ожогов. Они позволяют защитить лапы животных от горячих городских дорог и используются во время операций по оказанию помощи при пожарах или на покрытиях с колющими и режущими предметами.

В австрийской полиции отмечают, что перед использованием специальной обуви животных сначала нужно приучить к новым ощущениям. Каждый кинолог самостоятельно решает по поведению собаки, можно и нужно ли «обувать» четвероногого полицейского.