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В Москве ночью уровень сероводорода был превышен вдвое
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В Москве ночью уровень сероводорода был превышен вдвое 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Уровень сероводорода в российской столице был превышен ночью в среду, к полудню состояние воздуха нормализовалось, сообщили в «Мосэкомониторинге» в среду.
В ночь на 1 августа, по данным учреждения, отмечалось ухудшение условий рассеивания выбросов, что привело к повышению концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
"По сравнению с 31 июля 2018 в городском воздухе утром несколько ниже концентрации оксида углерода. Сероводород: в ночные часы были зафиксированы кратковременные превышения порога запаха менее чем в 2 раза, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", — говорится в сообщении.
По состоянию на 12.00 содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает норму. Максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.
"По сравнению с утренними часами немного снизились концентрации диоксида азота и оксида углерода. Сероводород: порог запаха и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", — добавили в «Мосэкомониторинге».
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