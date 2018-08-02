В Латвии 13 человек пострадали за сутки от жары 

РИГА, 2 авг — РИА Новости. Более десяти человек пострадали в Латвии за минувшие сутки из-за длительного пребывания на солнце или в душных помещениях, они доставлены в больницы, сообщила пресс-служба Служба неотложной медицинской помощи.
"В больницы доставлены 13 человек. Люди в основном получили тепловые удары в самое жаркое время дня — с 11.00 до 15.00 (совпадает с мск), работая в саду, теплицах, а также длительно находясь на пляже", — сказали в Скорой помощи.
Перегреву также способствовало недостаточное потребление жидкости.
В Латвии последние три недели стоит нетипичная жара. Температура воздуха не опускается ниже +30 градусов.