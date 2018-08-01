Ещё
Ночные оргии посетителей «Градуса» будут записывать на видео со звуком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ночные оргии посетителей «Градуса» будут записывать на видео со звуком 

Калуга 24 35 минут назад
Фото: Калуга 24
1 августа у бара «Градус» на пересечении Тульской и Николо-Козинской в Калуге заработали камеры виеонаблюдения. Фото Я. Казацкого «Камер будет несколько, некоторые со звукозаписью, будут охватывать прилегающую к кафе территорию и близлежащий двор. Все они будут выведены в пункт управления системой в УВД, а также ряд других силовых структур, включая Росгвардию. Теперь у правоохранителей не будет проблем с доказательством состава преступления, и оперативным опознанием/задержанием буянов — виновников», — написал в «Фейсбуке» Яков Казацкий, руководитель компании, которая занимается обслуживанием системы «Безопасный город». Камеры жителям домов-соседей «Градуса» 25 июля пообещал Дмитрий Разумовский. В этот день они пришли на прием к городскому голове и пожаловались на посетителей этого заведения, мешающих им спать по ночам.
Калуга 24: последние новости
МЧС объявило штормовое предупреждение «Градус» возьмут под прицел камеры «Безопасного города» На Калужской области испытают мобильное приложение для самозанятых
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В застенках ДНР нашлись сотни россиян178
Болгария ужесточает визовый режим46
Лепс ударил Аллу Михееву383
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье129
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва36
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение