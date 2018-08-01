Ночные оргии посетителей «Градуса» будут записывать на видео со звуком 

1 августа у бара «Градус» на пересечении Тульской и Николо-Козинской в Калуге заработали камеры виеонаблюдения. Фото Я. Казацкого «Камер будет несколько, некоторые со звукозаписью, будут охватывать прилегающую к кафе территорию и близлежащий двор. Все они будут выведены в пункт управления системой в УВД, а также ряд других силовых структур, включая Росгвардию. Теперь у правоохранителей не будет проблем с доказательством состава преступления, и оперативным опознанием/задержанием буянов — виновников», — написал в «Фейсбуке» Яков Казацкий, руководитель компании, которая занимается обслуживанием системы «Безопасный город». Камеры жителям домов-соседей «Градуса» 25 июля пообещал Дмитрий Разумовский. В этот день они пришли на прием к городскому голове и пожаловались на посетителей этого заведения, мешающих им спать по ночам.