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На Средний Урал надвигаются ливни и шквалистый ветер
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На Средний Урал надвигаются ливни и шквалистый ветер 

АиФ Урал 16 минут назад
Фото: АиФ Урал
Свердловскую область 3 августа настигнут ливни и шквалистый ветер. Спасатели призывают уральцев быть осторожнее, об этом сообщает в четверг, 2 августа, «АиФ-Урал».
В пятницу, 3 августа, в регионе ожидается 21-26 градусов тепла, дожди, местами сильные, гроза. Ветер будет дуть западный 6-11 м/с, возможны порывы до 17-22 м/с. В связи с этим спасатели выступили с очередным предупреждением и призывом быть блительными.
Чтобы избежать неблагоприятных последствий, в ГУ МЧС по Свердловской области рекомендуют не гулять по лесной зоне и не парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными конструкциями, ограничить работы на высоте и открытом воздухе. Кроме того, во время грозы не стоит пользоваться мобильными телефонами. Также необходимо соблюдать правила дорожного движения. В случае, если непогода застигла врасплох, спасатели советуют держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, ЛЭП, деревьев и рекламных щитов, не пытаться укрыться под деревьями и при движении по трассе постараться найти укрытие: придорожное кафе, автозаправку — переждать непогоду лучше там. «Если сделать это невозможно, остановить автомобиль на обочине или специально оборудованной стоянке, включить световую сигнализацию автомобиля и не начинать движение до улучшения погоды», — советуют в региональном ГУ МЧС.
Вместе с тем напомним, что жара на Среднем Урале спала. В ближайшие дни в регионе продержится умеренное тепло. 4 августа ожидается 15-20 градусов выше нуля, а 5 августа — 19-24 градуса тепла. При этом, по прогнозам синоптиков, днем местами возможны небольшие дожди.
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