В Южной Корее зафиксирована рекордная жара в 41 градус

Южной Корее зафиксирован абсолютный рекорд температуры за всю историю современных метеонаблюдений. Согласно данным местных синоптиков, сегодня в местечке Хончхон провинции Канвон была зарегистрирована температура в 41 градус по Цельсию.

Таким образом был побит предыдущий абсолютный рекорд, который продержался 76 лет. До настоящего времени самая высокая температура на Корейском полуострове была зафиксирована ровно 76 лет назад — 1 августа 1942 года в городе Тэгу. Тогда температура составила 40 градусов.

Одновременно свои исторические рекорды обновили и отдельные регионы страны. Так, в столице, Сеуле ртуть в термометре поднялась до отметки 39,6 градуса. До этого самым высоким показателем для южнокорейского главного мегаполиса был 38,6 градуса — отмечен в знаменитую жару июля 1994 года. Но теперь побит и этот рекорд 24-летней давности.

По данным местных синоптиков, сегодня исторические рекорды по самой высокой температуре установлены в 30 регионах страны. Например, в северной части города Чхунчхон температура поднялась до 40, 2 градуса, в Ёнволе — до 39,9, в центре Чхунчхона — 39,5 градуса.

Синоптики ожидают, что уже завтра, 2 августа, исторический рекорд жары может быть снова побит. Ожидается продолжение волны теплого воздуха и дальнейший рост температуры в ряде регионов.