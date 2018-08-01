Ещё
В Южной Корее зафиксирована рекордная жара в 41 градус
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Южной Корее зафиксирована рекордная жара в 41 градус 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Российская Газета
В Южной Корее зафиксирован абсолютный рекорд температуры за всю историю современных метеонаблюдений. Согласно данным местных синоптиков, сегодня в местечке Хончхон провинции Канвон была зарегистрирована температура в 41 градус по Цельсию.
Таким образом был побит предыдущий абсолютный рекорд, который продержался 76 лет. До настоящего времени самая высокая температура на Корейском полуострове была зафиксирована ровно 76 лет назад — 1 августа 1942 года в городе Тэгу. Тогда температура составила 40 градусов.
Одновременно свои исторические рекорды обновили и отдельные регионы страны. Так, в столице, Сеуле ртуть в термометре поднялась до отметки 39,6 градуса. До этого самым высоким показателем для южнокорейского главного мегаполиса был 38,6 градуса — отмечен в знаменитую жару июля 1994 года. Но теперь побит и этот рекорд 24-летней давности.
По данным местных синоптиков, сегодня исторические рекорды по самой высокой температуре установлены в 30 регионах страны. Например, в северной части города Чхунчхон температура поднялась до 40, 2 градуса, в Ёнволе — до 39,9, в центре Чхунчхона — 39,5 градуса.
Синоптики ожидают, что уже завтра, 2 августа, исторический рекорд жары может быть снова побит. Ожидается продолжение волны теплого воздуха и дальнейший рост температуры в ряде регионов.
Российская Газета: последние новости
Испания готовится к температурным рекордам Минздрав рассказал о полезных во время жары продуктах Власти Греции выделят 20 млн евро на помощь пострадавшим от пожаров
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В застенках ДНР нашлись сотни россиян199
Лепс ударил Аллу Михееву384
Болгария ужесточает визовый режим48
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва37
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье130
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение