В Южной Корее побит температурный рекорд, число жертв возросло до 27

Число погибших из-за жары в Южной Корее возросло до 27 человек, на территории страны зафиксирована максимальная за историю наблюдений температура воздуха.

Две недели назад сообщалось о 14 погибших и около 1,3 тысячи пострадавших от жары.

По данным центра по контролю и предотвращению заболеваний, к 29 июля число жертв достигло 27 человек, пострадали более двух тысяч жителей страны.

В то же время метеослужба Южной Кореи сообщила, что в среду был зафиксирован новый температурный рекорд. Столбик термометра в уезде Хончхон в 85 километрах к востоку от Сеула поднялся до 41 градуса, что является самым высоким показателем за историю наблюдений.

Среда также стала самым жарким за последние 111 лет днем в столице страны Сеуле, где температура воздуха достигла 39,6 градуса.