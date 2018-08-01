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В Южной Корее побит температурный рекорд
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В Южной Корее побит температурный рекорд, число жертв возросло до 27 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Lee Jin-man
Число погибших из-за жары в Южной Корее возросло до 27 человек, на территории страны зафиксирована максимальная за историю наблюдений температура воздуха.
Две недели назад сообщалось о 14 погибших и около 1,3 тысячи пострадавших от жары.
По данным центра по контролю и предотвращению заболеваний, к 29 июля число жертв достигло 27 человек, пострадали более двух тысяч жителей страны.
В то же время метеослужба Южной Кореи сообщила, что в среду был зафиксирован новый температурный рекорд. Столбик термометра в уезде Хончхон в 85 километрах к востоку от Сеула поднялся до 41 градуса, что является самым высоким показателем за историю наблюдений.
Среда также стала самым жарким за последние 111 лет днем в столице страны Сеуле, где температура воздуха достигла 39,6 градуса.
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