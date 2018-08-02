В Мурманской области из-за жары в июле было побито несколько температурных рекордов

МУРМАНСК , 2 августа. / ТАСС /. Несколько температурных рекордов были побиты в Мурманской области в июле из-за аномально жаркой погоды. Как сообщила ТАСС начальник Мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен, по результатам анализа синоптических данных только дневные исторические максимумы температуры были обновлены трижды.

"В июле были три дня, когда температура в Мурманске превысила максимальный показатель для этих дат за всю столетнюю историю наблюдений, и в целом июль 2018 года был на Кольском полуострове аномально жарким", — сказала она.

По словам Сиеккинен, 18 июля в Мурманске зафиксировали температуру в 32,2 градуса выше нуля. Прежний максимум держался с 1957 года и составлял 31,4 градуса. В этот же день в поселке Никель на северо-западе области температурный рекорд был побит сразу на 2,6 градуса, составив 32,3 градуса.

Синоптики подсчитали, что среднемесячная норма температуры в июле в Мурманской области была превышена на 6 градусов. «Это очень большое отклонение от нормы, таких месяцев за всю историю наблюдений было один или два», — сказала она.

Купание в море и лесные пожары

Аномальная жара внесла коррективы в привычный образ жизни северян: весь июль побережья рек и озер были заполнены загорающими. Многолюдными были пляжи в поселке Териберка, известном по номинировавшемуся на «Оскар» фильму «Левиафан». Ранее в Мурманской области всегда действовал запрет на купание в водоемах, поскольку обычно вода в них не прогревается выше 17-18 градусов. Сейчас в отдельных озерах вода прогрелась до 20 и более градусов.

Площадь лесных пожаров к 20-м числам июля достигла 6,7 тыс. га. Это в пять раз выше среднегодовых показателей.

Как сообщал ТАСС министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Руусалеп, за всю 60-летнюю историю наблюдений это третий случай, когда площадь пожаров за сезон превышает 5 тыс. га. Ранее такое случалось только в 1972 и 1997 годах.

Один из самых сильных лесных пожаров произошел в приграничной с Финляндией территорией. Из-за него перекрыли автотрассу к автомобильному КПП на госгранице. Проезд был ограничен два дня.

Помогли соседи

На борьбу с огнем были брошены все силы Мурманской авиационной базы охраны лесов — более 60 десантников. Им помогали коллеги из Республики Коми , Архангельской и Вологодской областей, которых направил Рослесхоз , — это еще около 100 человек. Были задействованы шесть единиц авиатехники.

Начавшиеся к концу месяца дожди помогли пожарным, площадь возгораний сократилась в разы. Тем не менее в области продолжает действовать ограничение на посещение лесов.

На ближайшие дни синоптики прогнозируют в Мурманской области дожди и понижение температуры до 15-18 градусов.