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Формальдегид не рассеивается: жара в Москве серьезно ухудшила экологическую обстановку
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Формальдегид не рассеивается: жара в Москве серьезно ухудшила экологическую обстановку 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Представители Росгидромета зафиксировали рост содержания формальдегида в воздухе над Москвой на фоне жары. В частности, превышение вредных веществ в воздухе зафиксировали в Печатниках и Нагорном районе города. Прогноз по их рассеиванию неблагоприятный, сообщает "Интерфакс".
Росгидромет также предупреждает, что опасность нахождения в воздухе вредных веществ сохранитс и второго августа. Актуально это будет не только для столицы, но и для городов Московской области.
Первого августа в 12:00 в Москве на метеостанции ВДНХ зарегистрирована температура в 26,7 градуса, слабый восточный ветер. В среду столбики термометров поднимутся до 29 градусов.
Изменение ситуации ожидается лишь в субботу.
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