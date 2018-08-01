Роспотребнадзор напомнил работодателям о режиме работы в жару 

При сильной жаре сокращается продолжительность рабочего дня.
Роспотребнадзор напомнил о рекомендациях для работы в жаркую погоду.
Согласно трудовому законодательству, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рабочий день необходимо сократить на один час.
При повышении температуры до 29 градусов — на 2 часа, при температуре 30,5 градусов — на 4 часа.
Чтобы не заработать тепловой удар, работая на улице, необходимо делать перерывы и уходить в тень или в помещение. Необходимо также не забывать о специальной одежде и головных уборах.
Нужно помнить и о достаточном количестве питьевой воды. Рекомендуемая температура напитков — 10-15 градусов, передает "Российская газета".