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Роспотребнадзор напомнил работодателям о режиме работы в жару
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Роспотребнадзор напомнил работодателям о режиме работы в жару 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
При сильной жаре сокращается продолжительность рабочего дня.
Роспотребнадзор напомнил о рекомендациях для работы в жаркую погоду.
Согласно трудовому законодательству, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рабочий день необходимо сократить на один час.
При повышении температуры до 29 градусов — на 2 часа, при температуре 30,5 градусов — на 4 часа.
Чтобы не заработать тепловой удар, работая на улице, необходимо делать перерывы и уходить в тень или в помещение. Необходимо также не забывать о специальной одежде и головных уборах.
Нужно помнить и о достаточном количестве питьевой воды. Рекомендуемая температура напитков — 10-15 градусов, передает "Российская газета".
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