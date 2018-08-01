Роспотребнадзор напомнил работодателям о режиме работы в жару

При сильной жаре сокращается продолжительность рабочего дня.

Роспотребнадзор напомнил о рекомендациях для работы в жаркую погоду.

Согласно трудовому законодательству, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рабочий день необходимо сократить на один час.

При повышении температуры до 29 градусов — на 2 часа, при температуре 30,5 градусов — на 4 часа.

Чтобы не заработать тепловой удар, работая на улице, необходимо делать перерывы и уходить в тень или в помещение. Необходимо также не забывать о специальной одежде и головных уборах.