Экстренные службы в Тырныаузе приведены в повышенную готовность из-за риска схода селей

В кабардино-балкарском городе Тырныаузе введен режим повышенной готовности из-за вероятности схода селевых потоков.

Особый режим введен с 11:00 1 августа для предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий, а также информирования населения, сообщается на сайте администрации Эльбрусского района КБР.

Главе администрации Тырныауза и главам сельских поселений района поручено усилить контроль за состоянием окружающей среды и принять оперативные меры по прогнозированию и предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий.

В последнее время в республике фиксируются аномально высокие температуры воздуха, особенно в горах. Это привело к активному таянию снега, вскоре начнут таять ледники, в которых запас воды гораздо больше, отмечает ТАСС

Спасатели МЧС РФ и сотрудники администрации Тырныауза с начала июля в круглосуточном режиме дежурят в верховьях реки в зоне селевого каньона на высоте более 2,1 тысячи метров над уровнем моря для предупреждения населения о возможном сходе на город селевого потока.