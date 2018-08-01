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Берега Чудского озера на многие километры покрыты гниющей рыбой
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Берега Чудского озера на многие километры покрыты гниющей рыбой 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Из-за аномальной жары в Эстонии в водах Чудского озера стала массово гибнуть рыба. Гниющие останки обитателей водоема растянулись на многие километры вдоль побережья. Экологи опасаются, что в воде может содержаться критическое количество бактерий, что сделает купание в озере опасным, сообщает ТАСС.
В настоящий момент в Эстонии установилась необычайно жаркая погода — температура воздуха в тени достигает 32 градусов.
"Надо ли на побережье Чудского озера поднимать красный флаг, запрещающий купание, выяснится после того, как будут взяты пробы воды. Пока же вопрос купаться или нет в Чудском озере, каждый решает сам", — отметил эстонский министр окружающей среды Сийм Кийслер.
Анализ проб воды, взятый в Чудском озере 25 июля, показал, что содержание токсинов, которые выделяют сине-зеленые водоросли, пока остается ниже критической отметки. Однако эта ситуация постоянно меняется.
Рыба массово гниет в Чудском озере не впервые. Это происходит каждый раз, когда устанавливается аномально жаркая погода.
Северный и западный берега водоема принадлежат Эстонии, восточный — Российской Федерации. Граница походит по середине озера.
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