Берега Чудского озера на многие километры покрыты гниющей рыбой

Из-за аномальной жары в Эстонии в водах Чудского озера стала массово гибнуть рыба. Гниющие останки обитателей водоема растянулись на многие километры вдоль побережья. Экологи опасаются, что в воде может содержаться критическое количество бактерий, что сделает купание в озере опасным, сообщает ТАСС

В настоящий момент в Эстонии установилась необычайно жаркая погода — температура воздуха в тени достигает 32 градусов.

"Надо ли на побережье Чудского озера поднимать красный флаг, запрещающий купание, выяснится после того, как будут взяты пробы воды. Пока же вопрос купаться или нет в Чудском озере, каждый решает сам", — отметил эстонский министр окружающей среды Сийм Кийслер.

Анализ проб воды, взятый в Чудском озере 25 июля, показал, что содержание токсинов, которые выделяют сине-зеленые водоросли, пока остается ниже критической отметки. Однако эта ситуация постоянно меняется.

Рыба массово гниет в Чудском озере не впервые. Это происходит каждый раз, когда устанавливается аномально жаркая погода.