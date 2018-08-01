Зебры и жирафы обрадовались московской жаре

Животные Московского зоопарка из южных стран, в том числе зебры и жирафы, стали хорошо себя чувствовать при жаркой погоде в столице. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада, передает агентство «Москва».

«Живущие в соседнем вольере зебры Греви, жираф Липа и страус радуются жаркой погоде, их исконная родина Африка, поэтому московское лето едва ли доставляет им дискомфорт», — отметили в зоопарке.

Работники зоосада отметили, что все животные переносят жару по-разному. К примеру, молодые дагестанские туры и винторогие козлы устраивают ритуальные сражения, проверяют прочность своих рогов и отрабатывают друг на друге удары.

А манул, амурские тигры, пума и ирбис предпочитают пережидать дневное время в тени. Карликовый бегемот Ксюша, по их словам, отдыхает в тени и нежится в грязевых ваннах под охлаждающими струями воды.