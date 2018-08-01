В Екатеринбург из Владивостока завезли полтонны испорченной рыбы

Из Владивостока в уральскую столицу привезли состав с замороженной рыбой, но по факту заморозка оказалась только на бумаге. В 11 из 14 вагонов был нарушен температурный режим. Выяснился данный факт в ходе рейда с 27 по 31 июля. Специалисты свердловского Управления Россельхознадзора обнаружили грубые нарушения при перевозке минтая, наваги и терпуга.

Минимальная температура для перевозка рыбы, не должна быть выше -18 градусов. Однако в вагонах-термосах же она составляла всего -6-8 градусов. По фактам выявленных нарушений проводятся административные расследования, а 400 килограммов сомнительной рыбы отправлены на склад для доразморозки. После специалисты проведут лабораторные исследования, чтобы понять, пригодна ли рыба для употребления или она будет уничтожена.

Фото превью: пресс-служба Россельхознадзора