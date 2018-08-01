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МЧС предупреждает: в Прикамье прогнозируется наивысший класс пожарной опасности
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МЧС предупреждает: в Прикамье прогнозируется наивысший класс пожарной опасности 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В такую погоду лес может вспыхнуть от малейшей искры
МЧС Пермского края предупреждает, что 2 августа на севере региона прогнозируется наивысший — пятый — класс пожарной опасности. Жителей просят быть осторожными в лесах.
Пермские синоптики сообщают, что из-за сухой и жаркой погоды высок риск лесных пожаров. Так, 1 августа в Прикамье ожидается +27°, а 2 августа +25°.
— Человеческий фактор — одна из распространенных причин природных пожаров. Будьте внимательны при обращении с огнем, — призывают в краевом МЧС. — Не поджигайте траву или мусор, не бросайте окурки или непотушенные спички, не оставляйте без присмотра костер. Детская шалость, неосторожное обращение с огнём в быту — при неблагоприятной погоде любая из этих причин может в считанные секунды обернуться большим пожаром с тяжёлыми последствиями.
При возникновении пожара звоните 01 или 112.
Ранее мы рассказывали о погоде на август. Судя по прогнозам синоптиков, о лесных пожарах в августе переживать не придется — дождей будет достаточно.
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