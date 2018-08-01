Вахтовики могут остаться без любимого развлечения в пути

С 1 августа 2018 года начнут действовать целый ряд поправок. Одна из них коснётся алкогольного рынка. По информации издания «Газета.RU», с конца августа вырастет цена на водку крепостью 37-39%.

Теперь розничная цена бутылки «огненной воды» объёмом 0,5 литров составит 205 рублей. Таким образом, бутылка водки самым слабым градусом сравнялась по цене с 40 градусным напитком.

Ранее существовало 3 категории крепости водки: самый слабый 37-38 градусов, 38-39 градусов средняя категория и 40 градусов для самых стойких. Соответственно отличалась цена: слабой крепости — 196 рублей за 0,5 литров, средней — 201 рубль и крепкий напиток — 205 рублей. Теперь ценовой диапазон сравнялся.

Предположу, что это сделано в целях борьбы с алкоголизмом. Однако, если раньше разница в несколько рублей не смущала ценителей крепких напитков, то теперь её вообще не будет. Так что рассчитывать на трезвые поездка нам по-прежнему не приходится.

Источник превью: кадр из к\ф «Собачье сердце»