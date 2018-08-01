Московский зоопарк: Зебры и жирафы обрадовались жаркой погоде

Зебры, жирафы и другие животные Московского зоопарка радуются установившейся в столице жаре. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Отмечается, что каждый питомец переносит жару по-своему. К примеру, молодые дагестанские туры устраивают ритуальные сражения, проверяют прочность своих рогов и отрабатывают друг на друге удары, схожим образом обстоит дело в группе винторогих козлов.

«Живущие в соседнем вольере зебры Греви, жираф Липа и страус также радуются жаркой погоде, их исконная родина Африка, поэтому московское лето едва ли доставляет им дискомфорт», — отметили в пресс-службе.

Представители семейства кошачьих — манул, амурские тигры, пума, ирбис — предпочитают пережидать дневное время в тени. Карликовый бегемот Ксюша тоже предпочитает отдыхать в тени и нежиться в грязевых ваннах под охлаждающими струями воды.

Ранее Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень опасности в столице из-за жары. 1 августа воздух прогреется до 27-29 градусов, 2 и 3 августа будет еще жарче — 28-30 градусов.