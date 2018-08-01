Российский климатолог усомнился в эффективности Парижского соглашения

Ученые прогнозируют бедствия из‐за жары, и как следствие увеличение смертности в тропических и субтропических регионах. Специалисты считают, что можно смягчить антропогенное влияние на изменение климата, если выполнять требования Парижского соглашения. Ситуацию прокомментировал старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев , сообщило ИА НСН

«Парижское соглашение очень размытое и на сегодняшний день не слишком конкретное. Поэтому ожидать, что через несколько лет буквально ситуация изменится к лучшему вследствие тех норм, которые заложены в Парижском соглашении, не приходится. Эффект отнюдь не нескольких лет. Это, в общем-то, может растянуться, по крайней мере, на десятилетия», — рассказал климатолог.

На климат большое влияние оказывает состояние океана, который медленно реагирует на всевозможные изменения, добавил Андрей Киселев.

Парижское соглашение, подписанное в декабре 2015 года 195 странами, устанавливает необходимые требования для сохранения роста средней температуры планеты до значения в 1,5 градуса.