Ещё
Российский климатолог усомнился в эффективности Парижского соглашения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский климатолог усомнился в эффективности Парижского соглашения 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Ученые прогнозируют бедствия из‐за жары, и как следствие увеличение смертности в тропических и субтропических регионах. Специалисты считают, что можно смягчить антропогенное влияние на изменение климата, если выполнять требования Парижского соглашения. Ситуацию прокомментировал старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев, сообщило ИА НСН.
«Парижское соглашение очень размытое и на сегодняшний день не слишком конкретное. Поэтому ожидать, что через несколько лет буквально ситуация изменится к лучшему вследствие тех норм, которые заложены в Парижском соглашении, не приходится. Эффект отнюдь не нескольких лет. Это, в общем-то, может растянуться, по крайней мере, на десятилетия», — рассказал климатолог.
На климат большое влияние оказывает состояние океана, который медленно реагирует на всевозможные изменения, добавил Андрей Киселев.
Парижское соглашение, подписанное в декабре 2015 года 195 странами, устанавливает необходимые требования для сохранения роста средней температуры планеты до значения в 1,5 градуса.
360tv.ru: последние новости
Гидрометцентр: в Москве наступила кульминация лета Росгидромет дал прогноз погоды на «НАШЕСТВИЕ 2018» Олени пришли на пляжи купаться с финнами
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью410
Захарова сделала неожиданное признание65
Борисову избил известный российский певец41
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей89
«Месть» Земфире и другие события дня
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение