Ещё
Аллергиков предупредили о пыльце сорных трав в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аллергиков предупредили о пыльце сорных трав в Москве 

Мослента 31 минуту назад
Фото: MosDay.ru
Москвичей с чувствительностью к пыльце сорных трав ожидает волна аллергии в августе. Об этом сообщил главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог столичного департамента здравоохранения Александр Пампура, передает агентство «Москва».
«На настоящий момент в московском регионе имеет место экспозиция пыльцы сорных трав (сложноцветные, маревые и подорожниковые), и ее концентрация в воздухе будет нарастать в течение ближайшего месяца», — сказал он.
По словам Пампуры, грозы и повышенная влажность воздуха могут вызвать у аллергиков обострение вплоть до приступов бронхиальной астмы.
«Для жителей мегаполиса, страдающих гиперчувствительностью к пыльце, необходимо понимание некоторых потенциально опасных ситуаций. Прежде всего, это грозы, когда в условиях высокой влажности образуется биоаэрозоль, в котором присутствуют крайне опасные для больных поллинозом пыльцевые аллергены. Последние включаются в микрочастицы, размер которых позволяет им достигать средних и мелких бронхов. В этой ситуации резко повышается вероятность развития приступа бронхиальной астмы», — пояснил аллерголог.
Мослента: последние новости
В Гидрометцентре заявили о кульминации лета в Москве Московское лето начнет угасать Московскую жару признали идеальной для помидоров
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью398
Борисову избил известный российский певец37
«Месть» Земфире и другие события дня
Захарова сделала неожиданное признание53
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей88
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение