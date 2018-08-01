Аллергиков предупредили о пыльце сорных трав в Москве

Москвичей с чувствительностью к пыльце сорных трав ожидает волна аллергии в августе. Об этом сообщил главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог столичного департамента здравоохранения Александр Пампура, передает агентство «Москва»

«На настоящий момент в московском регионе имеет место экспозиция пыльцы сорных трав (сложноцветные, маревые и подорожниковые), и ее концентрация в воздухе будет нарастать в течение ближайшего месяца», — сказал он.

По словам Пампуры, грозы и повышенная влажность воздуха могут вызвать у аллергиков обострение вплоть до приступов бронхиальной астмы.

«Для жителей мегаполиса, страдающих гиперчувствительностью к пыльце, необходимо понимание некоторых потенциально опасных ситуаций. Прежде всего, это грозы, когда в условиях высокой влажности образуется биоаэрозоль, в котором присутствуют крайне опасные для больных поллинозом пыльцевые аллергены. Последние включаются в микрочастицы, размер которых позволяет им достигать средних и мелких бронхов. В этой ситуации резко повышается вероятность развития приступа бронхиальной астмы», — пояснил аллерголог.