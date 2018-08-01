Роман Вильфанд рассказал о неизбежном глобальном потеплении

Необходимо учитывать, что если потепление превысит 5,5 градуса по Цельсию, это приведет к таянию материковых льдов.

«Изменить астрономические факторы невозможно: лето всегда будет теплым, зима холодной, потому что солнце в эти периоды поднимается над горизонтом на разную высоту. Но погода станет более экстремальной и нервозной, чаще будут наблюдаться особо низкие и высокие температуры, крайне суровые и очень теплые зимы, слишком жаркое и прохладно-дождливое лето. Где-то станет больше наводнений, а где-то увеличится засуха», — объяснил научный руководитель Гидрометцентра РФ.

По мнению климатологов, Земля переживает катастрофическую фазу, что приведет к увеличению стихийных бедствий. В результате деятельности человека увеличилась концентрация парниковых газов в атмосфере, за последние 150 лет температура повысилась на целый градус — подобные явления раньше не наблюдались.

«Причина, скорее всего, в воздействии человека. Естественные перемены в климате могут приводить как к повышению, так и к понижению температуры, а вот антропогенный фактор — только к ее повышению», — заключил Роман Вильфанд.