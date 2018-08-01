Роман Вильфанд рассказал о неизбежном глобальном потеплении 

Ученые из Межправительственной группы считают, что в ближайшем столетии стоит ожидать глобального потепления, которое проходит очень медленно. Ситуацию прокомментировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщила газета «АиФ».
Необходимо учитывать, что если потепление превысит 5,5 градуса по Цельсию, это приведет к таянию материковых льдов.
«Изменить астрономические факторы невозможно: лето всегда будет теплым, зима холодной, потому что солнце в эти периоды поднимается над горизонтом на разную высоту. Но погода станет более экстремальной и нервозной, чаще будут наблюдаться особо низкие и высокие температуры, крайне суровые и очень теплые зимы, слишком жаркое и прохладно-дождливое лето. Где-то станет больше наводнений, а где-то увеличится засуха», — объяснил научный руководитель Гидрометцентра РФ.
По мнению климатологов, Земля переживает катастрофическую фазу, что приведет к увеличению стихийных бедствий. В результате деятельности человека увеличилась концентрация парниковых газов в атмосфере, за последние 150 лет температура повысилась на целый градус — подобные явления раньше не наблюдались.
«Причина, скорее всего, в воздействии человека. Естественные перемены в климате могут приводить как к повышению, так и к понижению температуры, а вот антропогенный фактор — только к ее повышению», — заключил Роман Вильфанд.