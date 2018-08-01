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Роспотребнадзор рассказал, как работать в условиях летней жары
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Роспотребнадзор рассказал, как работать в условиях летней жары 

Время бухгалтера 50 минут назад
Ведомство выпустило рекомендации по улучшению условий труда граждан, работающих на открытом воздухе или под крышей, но без кондиционера.
Когда в помещении становится жарче, чем 28,5 градусов, то рабочий день специалисты Роспотребнадзора рекомендуют сокращать на час. При 29 градусах рабочий день можно сократить на два часа, а при температуре в 30,5 градусов уже на четыре часа.
Чтобы работники не перегревались, нужно рационализировать режим труда. На жаре можно работать 15-20 минут, после чего отдыхать в прохладном месте. При этом общее время работы на жаре в смену должно быть не больше чем 5 часов для одетых в жаропрочную одежду граждан, а тем, кто не экипирован надлежащим образом, можно трудиться не больше 2 часов.
В прохладных помещениях для отдыха лучше поддерживать температуру в 25 градусов. Работать на открытом воздухе, если столбик термометра перебрался за отметку в 32,5 градусов, не рекомендуется. Ведомство напоминает, что подобные условия труда относятся к экстремальным. Если есть возможность, работы лучше перенести на утро или вечер. Для защиты от перегрева чиновники рекомендуют использовать специальную одежду, а к работе на жаре допускать сотрудников от 25 до 40 лет.
Ведомство не забыло и о меню работников, напомнив о пользе овощей, фруктов и витаминов. В жару чиновники рекомендуют пить много воды, а потерю с потом микроэлементов компенсировать соками, минералкой и кисломолочными напитками.
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