«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен из-за жары

Температура днем поднимется до 29-30 градусов.

На 1 августа в Москве Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за очень высокой температуры.

Сейчас в столичном регионе стоит тридцатиградусная жара. Такая погода продержится в четверг и пятницу, 2 и 3 августа, сообщает Росгидрометцентр . Это будет последний пик летних температур. Затем постепенно будет становиться прохладнее, до 20-25 градусов. В конце недели придет циклон с северо-запада и принесет с собой дожди.

Кстати, к 2020 году в Москве будет разработана новая система мониторинга и прогноза метеорологических явлений. Она позволит предсказывать ухудшение погоды за 3–4 часа. Такая система может стать примером для других городов (подробнее…).