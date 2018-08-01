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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен из-за жары
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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен из-за жары 

Вечерняя Москва 58 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Температура днем поднимется до 29-30 градусов.
На 1 августа в Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за очень высокой температуры.
Сейчас в столичном регионе стоит тридцатиградусная жара. Такая погода продержится в четверг и пятницу, 2 и 3 августа, сообщает Росгидрометцентр. Это будет последний пик летних температур. Затем постепенно будет становиться прохладнее, до 20-25 градусов. В конце недели придет циклон с северо-запада и принесет с собой дожди.
Кстати, к 2020 году в Москве будет разработана новая система мониторинга и прогноза метеорологических явлений. Она позволит предсказывать ухудшение погоды за 3–4 часа. Такая система может стать примером для других городов (подробнее…).
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