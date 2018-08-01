Зонты и теплый чай: как в Китае переживают период «дашу» или «большой жары»

ПЕКИН, 1 авг — РИА Новости . Экстремально высокая температура установилась в ряде китайских провинций с середины июля, и в то время как Национальный метеорологический центр КНР (NMC) уже 19-й день подряд продлевает действие «желтого» уровня опасности в связи с жарой. Жители китайских городов и деревень прибегают ко всем известным традиционным и современным способам спастись от зноя.

В конце июля в Китае наступил период «дашу» или же «большой жары», который считается самым жарким временем в году. Самые высокие температуры установились в северных и северо-восточных регионах страны, которые обычно считаются наиболее холодными. Помимо Пекина, где температура достигает 36 градусов по Цельсию, сильнее других страдают провинция Хэбэй, Ляонин, автономный район Внутренняя Монголия , города центрального подчинения Тяньцзинь Чунцин . При этом во Внутренней Монголии, провинции Цзянси и Ляонин температура достигает отметки 37-39 градусов по Цельсию.

"Зонты и вода", — ответили РИА Новости в маленьком ларьке у станции метро в Пекине на вопрос о самых популярных на сегодняшний день товарах. Вода — по понятной причине, но вот зонты для глаза россиян — довольно необычных аксессуар в солнечную погоду. Дело в том, кто китайцы очень ценят светлую кожу и всячески оберегают ее от воздействия прямых солнечных лучей, поэтому в солнечную погоду на улицах Пекина можно увидеть намного больше людей с зонтами, нежели в дождливую, когда большинство китайцев предпочитают дождевики.

"Пей побольше, мы выходим на улицу, там жарко", — сказала в лифте маленькой девочке молодая женщина, одетая в платье с длинными рукавами и шляпу с широкими полями. В руках у нее была не бутылка воды, а термос с чаем.

На вопрос корреспондента РИА Новости о том, не жарко ли ей в такой одежде и что от жары пьет ребенок, она, улыбнувшись, сказала: «Не хочу, чтобы кожа стала черной, но это платье из легкой ткани, такие мы в Китае носим уже много лет. Тебе тоже такое нужно, береги кожу. Дочка пьет теплый чай, чтобы не заболеть. В такую жару легко заболеть: на улице жарко до смерти, дома кондиционер — для ребенка опасно».

Иностранцы в Пекине тоже чувствуют себя крайне некомфортно, стараются не выходить из помещений и перемещаться по возможности на автомобилях, и только жители жарких стран, находясь в китайской столице в эти дни, особо не жалуются и не страдают.

"Сегодня я почувствовал себя как в Дели : у нас летом так же жарко. Не могу сказать, что мне очень комфортно в такой температуре, но она мне не доставляет никаких проблем и неудобств", — сказал журналист из Индии.

В кофе и ресторанах люди предпочитают покупать холодные напитки, салаты, фрукты, мороженное. Для уличных торговцев фруктами это особо прибыльный период для продажи арбузов, ананасов, сочных персиков, винограда. Небольшие тележки с очищенными фруктами в пластиковых коробках перемещаются с одной улицы на другую и становятся главными местами скопления покупателей, особенно в обеденный перерыв.

Как грибы после дождя на остановках, возле станций метро, в переходах, возле крупных магазинов, достопримечательностей появляются продавцы воды, очков и шляп — упустить выгоду, предоставленную погодой, никак нельзя.

Тем не менее, поток туристов в Пекин не снижается: в период летних каникул и жители Китая, и иностранцы хотят посетить главные туристические места китайской столицы, очередь к которым не заканчивается с утра до вечера.

Власти в связи с жарой распорядились приостановить работы на некоторых строительных объектах. Школам и детским садам, государственным и частным учреждениям рекомендовано отменить все мероприятия на открытом воздухе, также рекомендуется уделять повышенное внимание к своему здоровью людям старшего возраста, тем, кто страдает болезнями сердца, головными болями. При этом пока еще не появлялось сообщений о погибших или пострадавших от жары.