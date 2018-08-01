Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день при жаре выше 28,5 градусов в офисах

Установившаяся на большей части территории России жара приводит к ухудшению условий труда работающих на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования. Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день, если температура воздуха в помещении поднялась выше 28,5 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В случае, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градусов — на четыре часа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для профилактики перегревания организма необходимо организовать рациональный режим работы. «При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 градусов и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительностью отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения и 1,5-2 часа для лиц без специальной одежды», — пояснили в ведомстве.

Там подчеркнули, что работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градусов по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 градусов. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время.

В ведомстве напомнили, что для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. «Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды, молочно-кислых напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей», — пояснили в пресс-службе, добавив, что для поддержания иммунитета следует также, по возможности, употреблять фрукты и овощи.

Ранее Гидрометценр объявил «оранжевый» уровень опасности в столичном регионе их-за жары 1 августа.