Северо-китайская равнина может стать необитаемой из-за жары

Обширные территории Китая могут стать непригодными для жизни уже к концу текущего столетия из-за невыносимой жары — к такому выводу пришли исследователи из Массачусетского технологического университета.

Причины климатической катастрофы — рост выбросов углекислого газа и постоянно расширяющиеся сельскохозяйственные угодья на Северо-китайской равнине.

На сегодняшний день Китай с его стремительно развивающейся экономикой — крупнейший в мире источник парниковых газов. Ученые предупреждают, что если страна не ограничит загрязнения, это может иметь серьезные последствия для ее собственного населения, сообщает Nature Communications.

Северо-китайская равнина — важнейший земледельческий регион, обеспечивающий всем необходимым около 1,4 миллиарда жителей. Кроме того, плотность населения здесь очень высока даже для Китая. Но уже через несколько десятков лет слишком активная человеческая деятельность грозит превратить равнину в выжженную пустыню, непригодную ни для выращивания растений, ни для жизни.

Исследователи применили компьютерное моделирование, чтобы предсказать, как повышение глобальной температуры отразится на хорошо орошаемых сельскохозяйственных угодьях.

Интенсивный полив нужен из-за малого количества осадков в регионе. Но жара увеличивает испарения, и воздух становится неимоверно влажным. Это, в свою очередь, усугубляет последствия тепловых волн.

Моделирование показало, что ирригация добавила к общему потеплению региона еще +0,5 градуса.

Ученые пришли к выводу, что во второй половине XXI века жара и влажность будут регулярно «атаковать» Северо-китайскую равнину. Здоровый человек сможет прожить на открытом воздухе не более шести часов. Конечно, о любом сельском хозяйстве придется забыть.

Отметим, что это не единственный пессимистичный научный прогноз. Российские ученые предупредили, что к концу столетия уровень Мирового океана грозит подняться на 30 метров — если страны ничего не предпримут против глобального потепления. Между тем подъем всего на один сантиметр «съедает» несколько метров берегового пространства.

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