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Как отдохнем в 2019 году?
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Как отдохнем в 2019 году? 

АиФ — Ульяновск 34 минуты назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Известно ли, как мы будем отдыхать в 2019 году?
В. Миронова, Радищево
В 2019 году нас ждут десятидневные новогодние каникулы и почти такие же майские. Минтруд, как сообщила «Российская газета», подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней. Выходной день с субботы 5 января будет перенесён на четверг 2 мая, а воскресенье 6 января перенесут на пятницу 3 мая. Субботу 23 февраля перенесут на пятницу 10 мая. Таким образом, россияне будут гулять в честь Нового года с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019-го. Потом они отдохнут два дня 23 и 24 февраля в честь Дня защитника Отечества (эти дни выпадают на субботу и воскресенье). Далее ещё три дня — на Международный женский день. 8 марта в следующем году очень удачно выпадет на пятницу. Майские каникулы в новом году будут как никогда длинными. В честь Первомая будем отдыхать со среды 1 мая по воскресенье 5 мая — пять дней. А на День Победы с четверга 9 мая по воскресенье 12 мая — четыре дня. На День независимости России в 2019 году будем отдыхать непосредственно 12 июня (среда). А в ноябре на День народного единства — три дня — со 2 по 4 ноября.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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