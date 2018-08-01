В Нижегородской области ожидается жара до +32°С

Начало августа для жителей Нижегородской области будет горячим — с 1 по 3 августа местами в регионе ожидается жара +30–32°С. Об этом сообщает областное ГУ МЧС России со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с жаркой погодой возрастает риск природных пожаров, от которых могут пострадать линии связи и населенные пункты. Возможен перегрев трансформаторных подстанций и отключение электроэнергии.

Специалисты МЧС советует нижегородцам беречь себя от высоких температур: носить головной убор и легкую одежду, а также ограничивать время пребывания на солнце. Детей и животных не следует оставлять запертыми в припаркованных автомобилях, даже ненадолго. В лесах и на дачных участках нельзя сжигать мусор и разводить костры, а также бросать горящие спички, окурки и горячую золу.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде загорелась одна из свалок.