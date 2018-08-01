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В Нижегородской области ожидается жара до +32°С
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В Нижегородской области ожидается жара до +32°С 

В городе N 49 минут назад
Фото: В городе N
Начало августа для жителей Нижегородской области будет горячим — с 1 по 3 августа местами в регионе ожидается жара +30–32°С. Об этом сообщает областное ГУ МЧС России со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
В связи с жаркой погодой возрастает риск природных пожаров, от которых могут пострадать линии связи и населенные пункты. Возможен перегрев трансформаторных подстанций и отключение электроэнергии.
Специалисты МЧС советует нижегородцам беречь себя от высоких температур: носить головной убор и легкую одежду, а также ограничивать время пребывания на солнце. Детей и животных не следует оставлять запертыми в припаркованных автомобилях, даже ненадолго. В лесах и на дачных участках нельзя сжигать мусор и разводить костры, а также бросать горящие спички, окурки и горячую золу.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде загорелась одна из свалок.
В городе N: последние новости
В Нижнем Новгороде объявлено экстренное предупреждение из-за высокой пожароопасности 35-градусная жара ожидается в Нижегородской области Грозы и град ожидаются в Нижегородской области
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