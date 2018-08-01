Ещё
В четырех регионах Сибири ожидаются заморозки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В четырех регионах Сибири ожидаются заморозки 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Синоптики предупредили аграриев Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, а также Красноярского края о наступлении заморозков. В Западной Сибири они ожидаются в ночь на 3 августа, сообщила в среду ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
"Мы выпустили штормовое предупреждение на 3 августа. Заморозки, предположительно, коснутся земледельческих районов Томской области, севера — северо-востока Новосибирской области и севера Кемеровской области", — сказала она.
Заморозки будут кратковременными, ожидается, что ночь на 4 августа будет теплее.
В Красноярском крае заморозки ожидаются 2-3 августа. По данным краевого ГУ МЧС России, на севере центральных районов Красноярского края местами похолодает до минус 1 градуса.
Марина Виноградова объяснила, что заморозки в августе для Сибири привычное явление, но в этот раз они начались немного раньше обычного. Понижение ночных и утренних температур до минус 3 градусов может привести к повреждению бахчевых культур (огурцы, кабачки).
ТАСС: последние новости
Ливни, град и сильный ветер ожидаются в ряде регионов на Юге России В понедельник в Москве ожидается переменная облачность и до 26 градусов тепла Четыре региона Сибири могут оказаться в зоне паводка в начале августа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал287
Лепс ударил Аллу Михееву361
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР70
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут22
Фото Волочковой из храма довело до истерики фанатов15
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
00:09
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете
Катастрофы
01:21
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке
Происшествия Статьи
00:50
Словакия испугалась «Ночных волков»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение