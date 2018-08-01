В четырех регионах Сибири ожидаются заморозки

Заморозки будут кратковременными, ожидается, что ночь на 4 августа будет теплее.

В Красноярском крае заморозки ожидаются 2-3 августа. По данным краевого ГУ МЧС России, на севере центральных районов Красноярского края местами похолодает до минус 1 градуса.

Марина Виноградова объяснила, что заморозки в августе для Сибири привычное явление, но в этот раз они начались немного раньше обычного. Понижение ночных и утренних температур до минус 3 градусов может привести к повреждению бахчевых культур (огурцы, кабачки).