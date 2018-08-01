Жару до 32 градусов обещают в Нижегородской области

Жару от 30 до 32 градусов обещают в Нижегородской области с 1 по 3 августа.

Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях регионального Управления МЧС, где ссылаются на прогноз метеорологов.

Как отмечают в ведомстве, неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению природных пожаров. Увеличивается вероятность возникновения отключения электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций и нарушений в работе железнодорожного транспорта в результате деформации железнодорожного полотна.

При сильной жаре следует носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором. Рекомендуется сократить продолжительность пребывания детей на открытом солнце, сместить время экскурсий и походов на утренние или вечерние часы.

Ранее сообщалось, что жара до +29 прогнозируется в Нижнем Новгороде 1 августа.