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Жару до 32 градусов обещают в Нижегородской области
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Жару до 32 градусов обещают в Нижегородской области 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Жару от 30 до 32 градусов обещают в Нижегородской области с 1 по 3 августа.
Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях регионального Управления МЧС, где ссылаются на прогноз метеорологов.
Как отмечают в ведомстве, неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению природных пожаров. Увеличивается вероятность возникновения отключения электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций и нарушений в работе железнодорожного транспорта в результате деформации железнодорожного полотна.
При сильной жаре следует носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором. Рекомендуется сократить продолжительность пребывания детей на открытом солнце, сместить время экскурсий и походов на утренние или вечерние часы.
Ранее сообщалось, что жара до +29 прогнозируется в Нижнем Новгороде 1 августа.
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