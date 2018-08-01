Прогноз погоды. Жара не сдаёт позиции

В среду, 1 августа, утро тёплое: на термометрах +18… +22 °С, ветра практически нет, светит яркое солнце. День будет ясный и жаркий: в тени столбики термометров поднимутся до +28 °С, а на солнышко старайтесь не выходить без головных уборов. Северо-западный ветер усилится до 2-3 м/с — но этого слишком мало, чтобы сглаживать перегрев. Вечер будет очень тёплый, если не сказать душный: только к закату температура понизится до +22 °С, а ночью лишь до +18… + 20°С.

В четверг, 2 августа, нас ждёт всё такой же солнечный безоблачный день: не остывший за ночь воздух быстро прогреется до +25 °С утром, а днём установится температура не ниже + 30°С: пейте больше чистой воды и старайтесь прятаться от солнца. Ветер северо-западный, 2-4 м/с. Вечером +27 °С, и только после захода солнца посвежеет до +20… +23 °С. Атмосферное давление пойдёт на понижение и составит 749-751 мм рт.ст. — скажутся отголоски медленно идущего с севера атмосферного фронта.

По православному календарю 2 августа — День Ильи Пророка. По приметам, начинается поворот на осень, день убавляется. Обычно в этот день ждали грома. Но примечали: если на Илью сухо — то месяц грядущий будет сухой. Если дождливый — то зарядят осадки до сентября. А ещё на Ильин день закрывали сезон купаний в открытых водоёмах с присказкой: «На Ильин день олень в воду ….» (ну, сами, наверное, помните продолжение) — мол, вода становится холодной с этого дня. Но жара всё равно будет загонять нас в открытую воду.

В пятницу, 3 августа, жару смягчит усилившийся до 4-5 м/с западный/северо-западный ветер. Утро и день ожидаются солнечные, температура повысится с +24 °С до +29 °С. Вечером ветер повернёт с севера и стихнет, а на небе появятся облака, которые затянут небо — приближается циклон. Поэтому в пятницу атмосферное давление опустится ещё ниже, до 745 мм рт.ст — и будет клонить в сон.