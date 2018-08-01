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Антициклон задержался: Орловщина встретит август жарой
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Антициклон задержался: Орловщина встретит август жарой 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Орловская область по прежнему находится под влиянием антициклона с севера, сообщают синоптики Центрального УГМС.
В регионе ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков. Сегодня днём, 1 августа, ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-восточной четверти умеренный: ночью 4-9 м/с, днем немного усилится до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составила +12°С.. +17°С. Днем столбики термометров покажут +24°С.. +29°С.
Сообщение Антициклон задержался: Орловщина встретит август жарой появились сначала на РИА 57.
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