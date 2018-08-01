Антициклон задержался: Орловщина встретит август жарой

Орловская область по прежнему находится под влиянием антициклона с севера, сообщают синоптики Центрального УГМС.

В регионе ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков. Сегодня днём, 1 августа, ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточной четверти умеренный: ночью 4-9 м/с, днем немного усилится до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составила +12°С.. +17°С. Днем столбики термометров покажут +24°С.. +29°С.