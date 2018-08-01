Пермские синоптики прогнозируют прохладный август 

Пермяки, успевайте ловить теплые закаты
В Пермском крае ожидается прохладный август. Ожидаемая средняя температура будет около нормы и на полградуса ниже нее, то есть в Перми она может составить около +15 градусов. Это на 1,5-2 градуса холоднее, чем в августе прошлого года. В начале месяца ожидаются наиболее резкие колебания температуры, связанные с прохождением ныряющих циклонов (например, 3 августа — потепление до +24…+29°, 4 августа — похолодание до +12.. +17° в дневные часы). — В середине месяца температура прогнозируется на 1-2 градуса ниже нормы, а во второй половине августа — около нормы, — сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. — Периоды жаркой погоды, аналогичные тем, что наблюдались в августе 2017 и особенно 2016 годов, маловероятны. Ожидаемое количество осадков за месяц составит 60-80% от климатической нормы (по югу края около нормы), при этом наибольшее их количество выпадет с 8 по 15 августа. В июле средняя температура оказалась выше, чем прогнозировалось, на полтора градуса (что очень существенно для середины лета). Поэтому нужно иметь в виду, что долгосрочный прогноз имеет высокую степень неопределенности, особенно это касается второй половины месяца.