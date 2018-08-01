Москвичей ожидает жара до 28 градусов в первый день августа

1 августа погода будет ясная, без осадков.

В среду, 1 августа, в столичном регионе будет жаркая безоблачная погода. Температура поднимется до 28 градусов тепла.

Москву и область вернулся погожий антициклон. Первый августовский день порадует жителей столицы ясной погодой без осадков. В полдень и послеполуденные часы температура воздуха составит 26-28 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба при относительной влажности воздуха 40 процентов, сообщают «Метеоновости».

В жаркую погоду людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сердечной и дыхательной недостаточностью надо быть особенно осторожными. Рекомендуется ограничить превышаете под прямыми солнечными лучами и употреблять достаточное количество воды.

Кстати, 1 августа отмечается день святой Мокриды, которую еще называют Мокриной. Еще в молодости она дала себе обет безбрачия и девства, после чего с матерью принимала непосредственное участие в строительстве обители на берегу реки Ирисы.

Также Макриной или Мокридой называют канун самого грозового дня, которым является день памяти Ильи-пророка (подробнее…).