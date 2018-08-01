Север Якутии заволокло дымом от лесных пожаров

20 июля в нескольких районах республики Саха (Якутия) неожиданно потемнело. Несколько часов местные жители были уверены, что происходит солнечное затмение. И только сейчас стали известны истинные причины произошедшего, сообщает YakutiaMedia.

Минэкологии республики после случившегося сделало запрос в Гидрометцентр. Специалисты пояснили, что ухудшение видимости связано с выносом дыма из области пожаров. Перед фронтом обычно наблюдается наибольшее ухудшение видимости. После прохождения фронта происходит изменение направления ветра, выпадение осадков, что приводит к улучшению погоды.