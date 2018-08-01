Ещё
Смертность от жары вырастет в пять раз к 2080 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смертность от жары вырастет в пять раз к 2080 году 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Австралийские ученые выяснили, что к 2080 году число жертв перегрева в тропических и субтропических регионах возрастет в пять раз. На самом Зеленом континенте, по мнению исследователей, смертность от жары возрастет на 471 процент. Число погибших значительно вырастет в Индии, Греции, Японии и Канаде.
Климатологи прогнозируют, что продолжительные периоды аномально высоких температур по мере изменения климата станут более частыми и более суровыми. Ситуация будет усугубляться пожарами и засухой.
Исследователи разработали модель для оценки количества смертей, связанных с жарой, в 20 государствах в период 2031-2080 годов, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал EurekAlert!. При ее создании учитывались объемы выбрасываемых в атмосферу парниковых газов, плотность населения и различные стратегии по смягчению последствий зноя.
Поводом для исследования стал тот факт, что десятки тысяч людей по всему миру страдают от проблем со здоровьем, вызванных потеплением климата и связанными с этим процессом аномально высокими температурами.
Специалисты подчеркнули важность выполнения условий Парижского соглашения по климату — сократить выбросы парниковых газов к 2050 году.
Российская Газета: последние новости
Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жары Минздрав рассказал о полезных во время жары продуктах Росавтодор разрешит фурам проезд по трассам в жаркие дни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете8
Лепс ударил Аллу Михееву312
Арестованы офицеры ФСБ, «кошмарившие» ФСИН34
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал26
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу93
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение