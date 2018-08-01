Смертность от жары вырастет в пять раз к 2080 году

Греции, Японии и Канаде. Австралийские ученые выяснили, что к 2080 году число жертв перегрева в тропических и субтропических регионах возрастет в пять раз. На самом Зеленом континенте, по мнению исследователей, смертность от жары возрастет на 471 процент. Число погибших значительно вырастет в Индии

Климатологи прогнозируют, что продолжительные периоды аномально высоких температур по мере изменения климата станут более частыми и более суровыми. Ситуация будет усугубляться пожарами и засухой.

Исследователи разработали модель для оценки количества смертей, связанных с жарой, в 20 государствах в период 2031-2080 годов, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал EurekAlert!. При ее создании учитывались объемы выбрасываемых в атмосферу парниковых газов, плотность населения и различные стратегии по смягчению последствий зноя.

Поводом для исследования стал тот факт, что десятки тысяч людей по всему миру страдают от проблем со здоровьем, вызванных потеплением климата и связанными с этим процессом аномально высокими температурами.

Специалисты подчеркнули важность выполнения условий Парижского соглашения по климату — сократить выбросы парниковых газов к 2050 году.