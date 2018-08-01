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В Ростовской области нет не одного чистого водоёма, а загрязнение воздуха выше чем по стране
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В Ростовской области нет не одного чистого водоёма, а загрязнение воздуха выше чем по стране 

Ростовские Вести 1 час назад
Специалисты министерства природы Ростовской области не нашли не одного чистого водоема на территории Ростовской области. Как пишет donnews.ru со ссылкой на печатное издание «Экологический вестник» сотрудники нашли только слабо загрязнённую воду. В прошлом году почти на всей территории региона повышен уровень загрязнения донных осадков тяжёлыми металлами, а концентрация свинца по сравнению с 2016 годом выросла в два раза. Кроме того, в воде выросла концентрация нефтепродуктов, а также хлоридов, ртути и фенолов, пишет издание. Также по результатам исследований установлено, что в Азове, Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах концентрация взвешенных веществ в атмосферном воздухе выше среднего по стране, а уровень загрязнения оксидом углерода выше среднего по стране в Азове, Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахты и Миллерово. Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота отмечается в Таганроге, Ростове-на-Дону и Шахтах, о ксидом азота превышает среднее значение концентраций по России в Азове, Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах, Уровень фенола и фторида водорода превышает только в Ростове-на-Дону.
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