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Глава Тувы возмутился темпами восстановления дорог после ливней
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Глава Тувы возмутился темпами восстановления дорог после ливней 

sibnovosti.ru 36 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
Шолбан Кара-оол раскритиковал дорожников из-за медленного восстановления транспортной инфраструктуры после продолжительных дождей, которые шли на юге республики в середине июля.
«В республике 21 дорога на территории 11 районов подверглась серьезному влиянию ливневых дождей. Знаю, сколько десятков миллионов рублей получают обслуживающие организации за содержание дорог. Надо установить нормированные сроки восстановления дорог, подвергшихся чрезвычайным ситуациям (…) Надо менять эти организации, если у них нет ни техники, ни возможностей возвращать дороги в нормальное русло, за что мы им платим», — цитирует Кара-оола пресс-центр регионального правительства.
Глава региона также отметил, что дороги были разрушены, хотя ливни, прошедшие в Туве, были гораздо менее интенсивными, нежели в других сибирских регионах.
Ранее сообщалось, что затянувшиеся проливные дожди привели к масштабным разрушениям на юге Тувы. В Овюрском кожууне частично разрушены три моста через реки Торгалыг, Ак-Хем, Чоза, в связи с чем затруднены проезды к населенным пунктам Дус-Даг, Торгалыг, Ак-Чыраа. В Тес-Хемском кожууне река Холь-Ожуу размыла грунтовую дорогу на 55 км трассы Самагалтай-Ак-Чыраа.
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