В Германии из-за жары закончились пивные бутылки

Июль стал самым жарким месяцем в стране с 1881 года, на пиво вырос спрос и в разы выросли продажи напитка.

Холодное пиво в жару раскупается мгновенно и у пивоварен не хватает бутылок, чтобы удовлетворить возросшие потребности покупателей. Пиво достается не всем, поэтому пивоварни просят возвращать тару как можно скорее, пишет ВВС. Тем более, что пустую посуду можно сдать в любом магазине и получить за это деньги.

Особенно трудно приходится тем пивоварням, которые используют фирменные бутылки. Заменить их трудно, а сдавать тару люди не спешат. Проблемой нехватки пивных бутылок занимается ассоциация пивоваров, они подтверждают, что в этом году дефицит бутылок «особенно заметен».