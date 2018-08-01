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В Германии из-за жары закончились пивные бутылки
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В Германии из-за жары закончились пивные бутылки 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Июль стал самым жарким месяцем в стране с 1881 года, на пиво вырос спрос и в разы выросли продажи напитка.
Холодное пиво в жару раскупается мгновенно и у пивоварен не хватает бутылок, чтобы удовлетворить возросшие потребности покупателей. Пиво достается не всем, поэтому пивоварни просят возвращать тару как можно скорее, пишет ВВС. Тем более, что пустую посуду можно сдать в любом магазине и получить за это деньги.
Особенно трудно приходится тем пивоварням, которые используют фирменные бутылки. Заменить их трудно, а сдавать тару люди не спешат. Проблемой нехватки пивных бутылок занимается ассоциация пивоваров, они подтверждают, что в этом году дефицит бутылок «особенно заметен».
В Германии в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха до 39 градусов выше нуля. А рекорд побьет температура 40,3 градуса тепла, которую в ближайшие дни предсказывают синоптики.
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