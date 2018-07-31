Народный календарь. 1 августа. Наступил Мокринин день

1 августа как правило заканчиваются летние работы и начинаются осенние. В этот день отмечается день святой Мокриды, которую еще называют Мокриной. Еще в молодости она дала себе обет безбрачия и девства, после чего с матерью принимала непосредственное участие в строительстве обители на берегу реки Ирисы.

Главным содержанием этого дня является тема дождей, которые могут сказаться на урожае.

Во-первых, середина июля и первая половина августа на самом деле — пора летних гроз, а дожди, тем более грозы с сильным ветром и слепящими молниями, опасны для хлеба и сохнущего сена.

Во-вторых, Макрина (Мокрида) — канун самого грозового дня, которым является день памяти Ильи-пророка.

В-третьих, осадки «запрограммированы» самим именем святой покровительницы этого дня. Имя преподобной Макрины по-гречески значит «сухая», русский человек вложил в него прямо противоположный смысл, связав со словами, производными от «мокрый», и соответственно изменив имя святой на свой манер: Мокрина, Мокрида, Мокрица.

1 августа нельзя было выходить на улицу, иначе считалось, что дождь зальет всю землю.

Но многие радовались дню Макрины потому, что в этот день, по приметам, пропадали насекомые, переставали кусаться оводы.

Приметы на 1 августа

— На Мокринин день идет дождь — посев озимых будет удачным.

— Сухая погода на 1 августа — значит, такие дни настали надолго.

— Звезды падают на Мокринин день — будут сильные ветра.

— Падает пух с осины — значит, появились подосиновики.

1 августа отмечают именины: Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Степан, Тихон, Евгения, Милица.