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Народный календарь. 1 августа. Наступил Мокринин день
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Народный календарь. 1 августа. Наступил Мокринин день 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
1 августа как правило заканчиваются летние работы и начинаются осенние. В этот день отмечается день святой Мокриды, которую еще называют Мокриной. Еще в молодости она дала себе обет безбрачия и девства, после чего с матерью принимала непосредственное участие в строительстве обители на берегу реки Ирисы.
Главным содержанием этого дня является тема дождей, которые могут сказаться на урожае.
Во-первых, середина июля и первая половина августа на самом деле — пора летних гроз, а дожди, тем более грозы с сильным ветром и слепящими молниями, опасны для хлеба и сохнущего сена.
Во-вторых, Макрина (Мокрида) — канун самого грозового дня, которым является день памяти Ильи-пророка.
В-третьих, осадки «запрограммированы» самим именем святой покровительницы этого дня. Имя преподобной Макрины по-гречески значит «сухая», русский человек вложил в него прямо противоположный смысл, связав со словами, производными от «мокрый», и соответственно изменив имя святой на свой манер: Мокрина, Мокрида, Мокрица.
1 августа нельзя было выходить на улицу, иначе считалось, что дождь зальет всю землю.
Но многие радовались дню Макрины потому, что в этот день, по приметам, пропадали насекомые, переставали кусаться оводы.
Приметы на 1 августа
— На Мокринин день идет дождь — посев озимых будет удачным.
— Сухая погода на 1 августа — значит, такие дни настали надолго.
— Звезды падают на Мокринин день — будут сильные ветра.
— Падает пух с осины — значит, появились подосиновики.
1 августа отмечают именины: Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Степан, Тихон, Евгения, Милица.
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