Суперкомпьютер предскажет погоду

В ближайшие дни температура в столичном регионе ожидается в районе 25–30 градусов по Цельсию. Однако это не продлится долго. В конце недели придет циклон с северо-запада и принесет с собой дожди и некоторое облегчение от жары.

Для получения более надежных прогнозов к 2020 году планируется завершить создание системы мониторинга погоды в столицы. Если все пойдет так, как запланировано, то московский проект станет прототипом того, который в будущем будет реализован в других регионах страны.

Предполагается, что вокруг столицы будет построена система, которая позволит фиксировать опасные погодные явления на дальних (до 400 километров), средних (до 100 километров) и ближних (до 40 километров) подступах. Планируется установить четыре метеорологических радиолокатора ДМРЛ-С и 43 автоматизированные метеостанции, а также оборудовать датчиками вышки сотовой связи вдоль бетонных колец в Московской области , МКАД, ТТК. Кроме этого, данные об изменениях погоды будет обрабатывать суперкомпьютер, что значительно увеличит точность прогнозов.

Если в целом говорить о климатической ситуации, то август на всей территории России будет «розовым». Это название дается по цвету климатической карты, в соответствии с которым везде ожидается температура несколько выше климатической нормы.

Жара этим летом пришла не только в Россию. На территории Центральной и даже Северной Европы наблюдается повышение температуры. Сегодня леса горят в Греции , где число жертв лесных пожаров уже превысило 90 человек. Огонь вспыхнул в понедельник, 23 июля, недалеко от курортного города Кинета, который расположен в 50 километрах от Афин. В последние дни в стране стояла сорокаградусная жара, а в понедельник дул сильный ветер, из-за которого огонь распространялся на все большие территории.

Кроме Греции, и в странах Центральной Европы из-за жары некоторые аэропорты перестают принимать рейсы — посадочные полосы страдают от повышенной температуры. Поэтому тем, кто собирается в отпуск в Европу, следует учитывать сложившиеся там неблагоприятные погодные условия и быть осторожными.