Ещё
Суперкомпьютер предскажет погоду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суперкомпьютер предскажет погоду 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В ближайшие дни температура в столичном регионе ожидается в районе 25–30 градусов по Цельсию. Однако это не продлится долго. В конце недели придет циклон с северо-запада и принесет с собой дожди и некоторое облегчение от жары.
Для получения более надежных прогнозов к 2020 году планируется завершить создание системы мониторинга погоды в столицы. Если все пойдет так, как запланировано, то московский проект станет прототипом того, который в будущем будет реализован в других регионах страны.
Предполагается, что вокруг столицы будет построена система, которая позволит фиксировать опасные погодные явления на дальних (до 400 километров), средних (до 100 километров) и ближних (до 40 километров) подступах. Планируется установить четыре метеорологических радиолокатора ДМРЛ-С и 43 автоматизированные метеостанции, а также оборудовать датчиками вышки сотовой связи вдоль бетонных колец в Московской области, МКАД, ТТК. Кроме этого, данные об изменениях погоды будет обрабатывать суперкомпьютер, что значительно увеличит точность прогнозов.
Если в целом говорить о климатической ситуации, то август на всей территории России будет «розовым». Это название дается по цвету климатической карты, в соответствии с которым везде ожидается температура несколько выше климатической нормы.
Жара этим летом пришла не только в Россию. На территории Центральной и даже Северной Европы наблюдается повышение температуры. Сегодня леса горят в Греции, где число жертв лесных пожаров уже превысило 90 человек. Огонь вспыхнул в понедельник, 23 июля, недалеко от курортного города Кинета, который расположен в 50 километрах от Афин. В последние дни в стране стояла сорокаградусная жара, а в понедельник дул сильный ветер, из-за которого огонь распространялся на все большие территории.
Кроме Греции, и в странах Центральной Европы из-за жары некоторые аэропорты перестают принимать рейсы — посадочные полосы страдают от повышенной температуры. Поэтому тем, кто собирается в отпуск в Европу, следует учитывать сложившиеся там неблагоприятные погодные условия и быть осторожными.
Вечерняя Москва: последние новости
Сильный ливень обрушился на Москву МЧС предупреждает о приближении грозовых облаков, дожде и сильном ветре к столичному региону Минздрав рассказал, какие продукты полезны в жаркую погоду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс ударил Аллу Михееву173
Российских журналистов расстреляли из засады155
Со счетов зарезанного сестрами отца пропали все деньги79
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России349
Названы имена убитых россиян в Африке267
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение