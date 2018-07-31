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Аномальная жара: Европа изнывает под солнцем
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Аномальная жара: Европа изнывает под солнцем 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Жара в Европе уничтожает посевы и провоцирует сильнейшие лесные пожары.
В Европе установилась жаркая и засушливая погода. Она принесла немало бед жителям Швеции. Там фиксируют небывалые лесные пожары. Уже выгорело более 20 гектаров леса. Из-за жары пришлось даже отключить энергоблок крупной АЭС. Вода в Северном море, которую берут для охлаждения реактора, прогрелась до критических значений.
Похожая ситуация в Германии. Небывалая жара и засуха уже практически уничтожили весь урожай. При этом в ближайшее время прохладней не станет. Синоптики прогнозируют 30-градусную температуру. Не так и жарко, если сравнивать с соседней Италией, где всю следующую неделю ожидается до 38-ми. Власти Рима даже попросили горожан без необходимости не выходить на улицу.
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