В Костромской области прогнозируют повышенную возможность лесных пожаров

В последний месяц лета в Костромской области повысится вероятность лесных пожаров. Прогноз пожароопасности разработала «Авиалесохрана», сообщает пресс-служба губернатора.

Особенно высока возможность пожаров будет в северо-восточной части Костромской области. Прогноз построен на основании фактических данных погоды за июль, многолетних данных о горимости. Высока возможность пожаров и в соседней с нами Вологодской области , точнее, в ее восточной части.

Перед костромскими профильными структурами и органами местного самоуправления поставили задачу усилить меры пожарной безопасности. Будет организовано авиапатрулирование лесов.