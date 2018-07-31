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В Костромской области прогнозируют повышенную возможность лесных пожаров
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В Костромской области прогнозируют повышенную возможность лесных пожаров 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В последний месяц лета в Костромской области повысится вероятность лесных пожаров. Прогноз пожароопасности разработала «Авиалесохрана», сообщает пресс-служба губернатора.
Особенно высока возможность пожаров будет в северо-восточной части Костромской области. Прогноз построен на основании фактических данных погоды за июль, многолетних данных о горимости. Высока возможность пожаров и в соседней с нами Вологодской области, точнее, в ее восточной части.
Перед костромскими профильными структурами и органами местного самоуправления поставили задачу усилить меры пожарной безопасности. Будет организовано авиапатрулирование лесов.
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