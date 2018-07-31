Заходить в тень и есть огурцы: лайфхаки по борьбе с жарой от работающих на солнце калининградцев

По прогнозам синоптиков, аномально высокая температура воздуха в Калининграде сохранится ещё несколько дней. Калининградцы, которые в силу профессии вынуждены проводить много времени на солнце, поделились с «Клопс» лайфхаками.

Андрей, дорожный строитель

1. Всем, кто находится на улице продолжительное время, рекомендую пить много воды, но не залпом. Нам во время рабочего дня часто её привозят, поэтому проблем с этим нет.

2. Уходить в тень время от времени. Раз в час мы как минимум на десять минут отлучаемся на отдых. Можно просто посидеть.

3. Для восстановления сил рекомендую пить яблочный сок. Он спасает от обезвоживания.

Татьяна Кязимова, продавец Центрального рынка

1. Утром обязательно мыться холодной водой. Это придаст сил на первые несколько часов работы. По возможности обдувать себя веером.

2. Есть огурцы в течение дня, можно помидоры.

3. При поездках на море — брать с собой кисло-сладкие фрукты.

Александр Подгорчук, фотограф

1. Не перемещаться часто из помещений, где есть кондиционеры, туда, где их нет. От резких перепадов температуры можно заболеть.

2. Одежда должна закрывать верх спины.

3. Двигаться. Когда идёшь, то получается естественная вентиляция. Шаги должны быть лёгкими, неторопливыми.

Андрей Зудилин, капитан полиции, сотрудник ГИБДД

1. Носить головные уборы. Сотрудникам полиции они положены всегда.

2. В салоне автомобиля следует использовать эфирные масла с ароматом хвойных деревьев.

3. Поскольку тонировка запрещена, защищаться можно с помощью штор, которые устанавливаются на присосках к боковым окнам машины. Это снизит температуру внутри на пять-семь градусов. А вот спиртные напитки лучше не употреблять, даже если вы не собираетесь садиться за руль.

На этой неделе температура воздуха в Калининграде поднимется до +32. В среду, 1 августа, термометр покажет на девять градусов больше среднего исторического уровня.