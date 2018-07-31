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Из-за сильной жары на дорогах Калининграда начали «закипать» автомобили
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Из-за сильной жары на дорогах Калининграда начали «закипать» автомобили 

Вести Калининград 30 минут назад
Фото: Вести Калининград
По данным синоптиков, сегодня днем в городе было плюс 31 градус. На Московском проспекте на трассе застряли несколько машин, у всех из-под капота шел дым. Ситуацию ухудшала и пробка, которая возникла из-за ремонта дорог. По словам очевидцев, чтобы добраться от улицы Аксакова до Литовского вала требовалось больше полутора часов.
Кстати, ремонт Московского проспекта будет литься около двух месяцев, частично движение будет перекрываться. Чтобы не стоять в пробках, сотрудники регионального министерства по развитию инфраструктуры убедительно просят водителей выбирать другие пути для проезда. Например, ехать по новой Восточной эстакаде и дорогам на острове Октябрьский.
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