Из-за сильной жары на дорогах Калининграда начали «закипать» автомобили

По данным синоптиков, сегодня днем в городе было плюс 31 градус. На Московском проспекте на трассе застряли несколько машин, у всех из-под капота шел дым. Ситуацию ухудшала и пробка, которая возникла из-за ремонта дорог. По словам очевидцев, чтобы добраться от улицы Аксакова до Литовского вала требовалось больше полутора часов.