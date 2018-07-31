Росавтодор разрешит фурам проезд по трассам в жаркие дни 

Произойдет это 31 августа. Запрет введен с 5 июля. Фуры не могут передвигаться по трассам, если температура воздуха, по данным Росгидромета, выше 32 градусов. Вводится запрет в дневное время суток, когда максимальная температура воздуха соответствует или превышает ту, что указана в приказе, пояснили «РГ» в Росавтодоре. Цель ограничений — защита дорожного полотна от образования колейности в период жаркой погоды, когда асфальт начинает плавиться.
Сейчас ограничения симптоматично (по мере необходимости) вводятся на федеральных трассах Карачаево-Черкесской, Чеченской республик, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Адыгея, Дагестан, Астраханской, Ростовской, Волгоградской и Воронежской областей. Этим летом ограничения вводились в Республике Северная Осетия — Алания.
По прогнозам дорожников, во второй половине августа временные ограничения возможно не будут вводиться на территории Дагестана и Чеченской Республики, Воронежской области. А во всех остальных регионах скорее всего сохранятся до окончания периода действия — то есть до 31 августа. В любом случае, все будет зависеть от прогноза погоды, уточнили в Росавтодоре.