В кафе в Серпуховском районе почти 40 кг фарша хранили с нарушениями

В кафе Серпуховской области нашли 38 килограммов фарша, который хранился при неправильной температуре, администрация привлечена к ответственности, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям.

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства Российской Федерации в отношении ООО «Пит–Стоп», осуществляющего деятельность по хранению, переработке, изготовлению и реализации продукции животного происхождения в кафе «Палихово–2» Серпуховского района, — говорится в сообщении.

Проверкой обнаружены нарушения требований технического регламента таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» — неправильные температурные условия хранения 38 килограммов продукции животного происхождения.

Из записей в журнале учета температурного режима следовало, что фарш хранится при температуре от 17,9 до 17,6 градуса мороза, учитывая, что условия хранения данной продукции — не выше 18 градусов мороза. Однако при проверке оказалось, что температура хранения составляет 13,3 градуса мороза, что не обеспечивает качество и безопасность фарша.

«В июле 2018 года за выявленные нарушения Управлением ООО «Пит–Стоп» и должностное лицо организации привлечены к административной ответственности по статье «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технического регламента» Кодекса об административных правонарушениях РФ в виде наложения административных штрафов на общую сумму 110 тысяч рублей», — говорится в сообщении.