Ещё
В кафе в Серпуховском районе почти 40 кг фарша хранили с нарушениями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В кафе в Серпуховском районе почти 40 кг фарша хранили с нарушениями 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В кафе Серпуховской области нашли 38 килограммов фарша, который хранился при неправильной температуре, администрация привлечена к ответственности, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства Российской Федерации в отношении ООО «Пит–Стоп», осуществляющего деятельность по хранению, переработке, изготовлению и реализации продукции животного происхождения в кафе «Палихово–2» Серпуховского района, — говорится в сообщении.
Проверкой обнаружены нарушения требований технического регламента таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» — неправильные температурные условия хранения 38 килограммов продукции животного происхождения.
Из записей в журнале учета температурного режима следовало, что фарш хранится при температуре от 17,9 до 17,6 градуса мороза, учитывая, что условия хранения данной продукции — не выше 18 градусов мороза. Однако при проверке оказалось, что температура хранения составляет 13,3 градуса мороза, что не обеспечивает качество и безопасность фарша.
«В июле 2018 года за выявленные нарушения Управлением ООО «Пит–Стоп» и должностное лицо организации привлечены к административной ответственности по статье «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технического регламента» Кодекса об административных правонарушениях РФ в виде наложения административных штрафов на общую сумму 110 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
РИАМО: последние новости
На предстоящей неделе Московский регион ждут жаркие солнечные дни и прохладные ночи Более 400 мм осадков выпало в Москве с начала 2018 года Средняя температура воздуха в день «макушки лета» в Москве превысит норму
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Африке убили россиян74
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России230
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки24
Лепс ударил Аллу Михееву26
Ждать недолго: когда кончится лето11
Видео
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение