Росавтодор разрешит фурам проезд по трассам в жаркие дни

Произойдет это 31 августа. Запрет введен с 5 июля. Фуры не могут передвигаться по трассам, если температура воздуха, по данным Росгидромета, выше 32 градусов. Вводится запрет в дневное время суток, когда максимальная температура воздуха соответствует или превышает ту, что указана в приказе, пояснили «РГ» в Росавтодоре. Цель ограничений — защита дорожного полотна от образования колейности в период жаркой погоды, когда асфальт начинает плавиться.