Ещё
Росавтодор разрешит фурам проезд по трассам в жаркие дни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росавтодор разрешит фурам проезд по трассам в жаркие дни 

Российская Газета 17 часов назад
Фото: Российская Газета
Произойдет это 31 августа. Запрет введен с 5 июля. Фуры не могут передвигаться по трассам, если температура воздуха, по данным Росгидромета, выше 32 градусов. Вводится запрет в дневное время суток, когда максимальная температура воздуха соответствует или превышает ту, что указана в приказе, пояснили «РГ» в Росавтодоре. Цель ограничений — защита дорожного полотна от образования колейности в период жаркой погоды, когда асфальт начинает плавиться.
Сейчас ограничения симптоматично (по мере необходимости) вводятся на федеральных трассах Карачаево-Черкесской, Чеченской республик, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Адыгея, Дагестан, Астраханской, Ростовской, Волгоградской и Воронежской областей. Этим летом ограничения вводились в Республике Северная Осетия — Алания.
По прогнозам дорожников, во второй половине августа временные ограничения возможно не будут вводиться на территории Дагестана и Чеченской Республики, Воронежской области. А во всех остальных регионах скорее всего сохранятся до окончания периода действия — то есть до 31 августа. В любом случае, все будет зависеть от прогноза погоды, уточнили в Росавтодоре.
Российская Газета: последние новости
Смертность от жары вырастет в пять раз к 2080 году Испания готовится к температурным рекордам Минздрав рассказал о полезных во время жары продуктах
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал287
Лепс ударил Аллу Михееву361
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР70
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут22
Фото Волочковой из храма довело до истерики фанатов15
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
00:09
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете
Катастрофы
01:21
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке
Происшествия Статьи
00:50
Словакия испугалась «Ночных волков»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение