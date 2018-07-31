Ждать недолго: когда кончится лето

Период «очень комфортного», по формулировке синоптиков, лета подходит к концу. До конца рабочей недели еще продержится жаркая и сухая погода, однако уже в выходные, по закону подлости, похолодает и пройдут дожди. И начиная со следующей недели лето вступит в стадию угасания, которая, однако, вовсе не означает, что хорошей погоды москвичам больше не видать.

К концу недели жара в Москве ослабнет, а северо-западный циклон принесет в столицу дожди. Об этом сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

«В ближайшие дни снова на подходе температура 25-30, и сегодня уже жарковато. В конце недели к нам будет приближаться с северо-запада циклон, который принесет дожди и несколько снизит температурный фон», — заявил он на пресс-конференции.

Солнечная и сухая погода продержится в столице до пятницы, 3 августа, отметил Киктев.

Уже с субботы, 4 августа, в городе заметно похолодает — ночная температура опустится до 13°С. Днем будет облачно, местами пройдут дожди.

Отметим, что почти завершившийся июль стал самым влажным месяцем лета. Количество осадков в этом месяце приблизилось к многолетним значениям.

«Этот июль по количеству осадков можно назвать нормальным. Месячная норма для Москвы составляет 94 мм, а выпало 92,2 мм. По температуре июль в столице оказался немного выше климатической нормы. При этом в прошлом году он был немного холоднее многолетних значений», — заявил накануне ведущий специалист Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

Он отметил, что 29 июля суммарное количество выпавших осадков за июль составило 98% от нормы. При этом половина этого объема выпала 28 и 29 июля, что, по словам Киктева, нормой считать нельзя.

Тем не менее, подчеркнул синоптик Цыганков, до конца лета в Москве можно ожидать все что угодно — в том числе грозы или ураганы.

Накануне метеорологи заявили, что эта неделя станет последней жаркой неделей сезона. Со следующей лето начнет «угасать».

«Больше таких температур уже не будет. Конечно, на следующей неделе все равно тепло, 20-25 градусов, но и вода начнет постепенно остывать, и будет ощущаться, что это уже не такое, прямо скажем, очень-очень комфортное тепло», — заявили в центре «Фобос».

Угасание лета наступит сразу после его кульминации; она придется на ближайшие несколько дней, заявили синоптики. В Гидрометцентре москвичам посоветовали не пребывать долгое время на солнце.

«Можно в разумных пределах погреться на солнышке, чтобы восполнить запасы витамина D. Также следует помнить об опасности долгого пребывания под прямыми солнечными лучами и вовремя перейти в тень», — заявили специалисты.

2 августа, по прогнозу Гидрометцентра, дневная температура поднимется до +31°С. Возможно, в этот день будет побит рекорд 28 июля, когда воздух в Москве прогрелся до +31,1°С.

Этот температурный показатель, по словам специалистов «Фобос», стал самым высоким для Москвы за лето 2018 года.

В тот день МЧС даже выпустило экстренное предупреждение и порекомендовало горожанам быть осторожными и внимательными. В том числе не перегреваться на солнце, пить воду, а также надевать светлую одежду и головные уборы.

Тем не менее, «угасание» не равнозначно «окончанию». Лето и календарное, и климатическое продолжаются. Согласно прогнозу синоптиков, в августе температура воздуха будет выше климатической нормы.

«Говорить о том, что лето заканчивается, — это неправильно. Среднесуточная температура, согласно климатическим характеристикам, с каждым днем будет постепенно на одну — две десятых градуса уменьшаться, но это не говорит о том, что погода станет холодной и лето закончится — это разные вещи», — заявили РИА «Новости» в центре «Фобос».

По данным специалиста, в ближайшие 10 дней температура не упадет ниже +20°С. «Естественное убывание температуры обязательно произойдет. Но насколько это будет резко — неясно. Но те, кто занимается долгосрочными прогнозами, говорят, что август будет выше климатической нормы», — отметила специалист метеобюро Татьяна Позднякова

«Летом — в июле, августе — нас могут ожидать уже явления типа торнадо, связанные с перегревом атмосферы, перенасыщенностью атмосферы влагой. Но для этого необходим период жары, который затем сменится похолоданием», — сообщил он.

По информации Семенова, причиной подобных явлений считается потепление климата. «В Москве за последние 30 лет в апреле-мае примерно на три градуса увеличилась температура. А на высоких широтах еще остается лед в это время, и от этого температурный контраст север–юг слегка растет», — объяснил он.