Испания готовится к температурным рекордам

Испанию приходит первая волна летней жары. Как отмечают метеорологи, с 1 по 5 августа температурные отметки достигнут максимальных значений, в отдельных регионах — до 45 градусов по Цельсию, при этом на юго-западе континентальной части пиренейского королевства, а также в Сеуте, Мелилье и на Канарских островах даже ночью термометры будут показывать не менее 25 градусов.

Причиной этой погодной аномалии специалисты называют слияние трех факторов: во-первых, с Азорских островов приближается антициклон, несущий теплые воздушные массы, во-вторых, в небе над Испанией в последние дни практически нет облаков, которые могли бы сдержать солнечные лучи, и в-третьих, к полуострову с юга движется разгоряченная масса африканского воздуха. Ожидается, что со среды во многих провинциях будет объявлен оранжевый уровень опасности (а где-то и красный — максимальный по этой цветовой шкале).

Как показывают исследования, с 1975 года Испанию волны жары накрывали 56 раз. Они приходят не каждый год, однако за лето этот феномен может быть зарегистрирован несколько раз (пять волн было, например, в 2017 году — кстати, рекордный показатель по их количеству, тогда же был поставлен и температурный рекорд — 47,3 градуса). До этого необычная жара приходила в 2014, 2010, 2002, 2000 годах.

В связи с прогнозами метеорологов СМИ начали активно публиковать советы, как пережить ближайшие дни. В основном, это рекомендации испанского министерства здравоохранения . Для начала необходимо как можно чаще пить воду, даже если вы не чувствуете жажду. Упор надо делать именно на простой воде и не злоупотреблять напитками с кофеином, алкоголем и большим количеством сахара, поскольку они способствуют выводу жидкости из организма. Как можно дольше находиться в тени и в прохладных местах. Уменьшить физическую нагрузку и избегать занятий спортом в самые жаркие часы (с 12.00 до 17.00). Носить светлую свободную одежду. Если вы чувствуете недомогание более одного часа, обязательно обратиться к врачу. Убрать все лекарства с солнца, поскольку это может изменить их состав и эффекты. Питаться легкими закусками, позволяющими восстановить солевой баланс. И особое внимание обращать на состояние детей и стариков, не оставлять их одних в машине.

В этих советах нет ничего сложного, власти Испании и СМИ их публикуют из года в год, однако все равно находятся те, кто не соблюдает рекомендации и в итоге попадает в больницу.