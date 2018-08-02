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48 в тени: Испания и Португалия идут на рекорд европейской температуры
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48 в тени: Испания и Португалия идут на рекорд европейской температуры 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Жара в Испании и Португалии на этой неделе может установить рекорд и превысить 48-градусную отметку, пишут европейские СМИ.
Предыдущий рекорд высокой температуры в Европе был зафиксирован в 1977 году — тогда в Афинах воздух прогрелся до 48 градусов.
Испанские метеорологи предупреждают о возможности лесных пожаров.
В 34 департаментах Франции из-за усилений жары объявлен оранжевый уровень метеоопасности. В Париже на прошлой неделе воздух прогрелся до 37 градусов, сообщает ТАСС.
Между тем, в Москве тоже жарко, но не до рекордных значений. В четверг столбики термометров поднимутся до 29-31 градуса. В российской столице сохраняется малооблачная сухая погода.
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