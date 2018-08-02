48 в тени: Испания и Португалия идут на рекорд европейской температуры

Жара в Испании Португалии на этой неделе может установить рекорд и превысить 48-градусную отметку, пишут европейские СМИ.

Предыдущий рекорд высокой температуры в Европе был зафиксирован в 1977 году — тогда в Афинах воздух прогрелся до 48 градусов.

Испанские метеорологи предупреждают о возможности лесных пожаров.

В 34 департаментах Франции из-за усилений жары объявлен оранжевый уровень метеоопасности. В Париже на прошлой неделе воздух прогрелся до 37 градусов, сообщает ТАСС